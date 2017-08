Krumins knap vijfde in 'one woman show' Ayana

Krumins liep de race van haar leven in het volgepakte Olymisch Stadion, maar had net als alle andere loopsters in het veld niets in te brengen tegen de Ethiopisce olympisch kampioene Ayana, die er een 'one woman show' van maakte. Ze liep al voor de helft van de race weg bij de rest en soleerde naar het goud in 30.16,32. Om het verschil aan te geven; Kumins arriveerde op meer dan een ronde achterstand.



De geboren Nijmeegse mikte op een plek bij de eerst acht, maar wist ook dat dat niet eenvoudig was. Op de WK twee jaar geleden eindigde ze als tiende en op de Spelen in Rio als veertiende. Ze holde rustig mee in de tweede groep die ontstond na de versnelling van Ayana. Tegen het einde toe zette ze zich aan kop van haar groepje en begon vanaf positie negen op te rukken en atletes voor haar in te halen.



Een prima slotronde en eindsprint brachten haar op de vijfde plaats, achter de ongenaakbare Ayana en de gereputeerde atletes Tirunes Dibaba (zilver) en Agnes Jebet Tirop (brons).



,,Ik zat al snel in een tweede groep samen met de Amerikaanse atletes. Ik wist op een bepaald moment dat ik moest versnellen als ik nog atletes uit de eerste groep wilde bijhalen'', zei een uitgelaten Krumins, die in de sprint om de vijfde plek Emily Infeld klopte ,,Ik dacht, vandaag ga je mij niet verslaan. Ze noemen mij vaak 'Susan eighth place'. Ik wilde van die achtste plaatsen af. En als je vijfde wordt, is een medaille ook mogelijk.''



Krumins gaf aan dat ze in de vorm van haar leven verkeert, ook al werd ze 'gelapt' door Ayana. ,,In Rio waren het twee rondes en nu maar één, dus er zit verbetering in. Ik ben heel blij met die vijfde plaats. Hoe Ayana het doet, weet ik niet. Ik kan alleen maar mezelf verbeteren en dat doe ik. Nu herstellen en me klaar maken voor de 5000 meter'', aldus Krumins, die op die afstand inderdaad al drie keer achtste werd op de grote toernooien. De 5000 meter staat woensdag op het programma.