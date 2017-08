Krumins: Misschien kan ik wel top vijf binnendringen

Een overstap naar de weg is niet aan de orde, bezweert ze. ,,Ik heb dit voorjaar wel een halve marathon gelopen en ook de Zevenheuvelenloop in mijn geboorteplaats Nijmegen, maar de weg staat in dienst van de baan. Het is een manier om meer kilometers te maken en mijn gevoelige achillespezen verdragen de weg ook beter dan de baan. Maar tot en met de Spelen van Tokio in 2020 blijf ik zeker nog op de baan lopen.’’



Het betekent ook dat ze komende jaren zal leven als een monnik en alle feestjes en partijen overslaat. Die sobere leefwijze valt haar niet zo zwaar. ,,Ik train twee keer per dag en tussendoor slaap ik of rust uit. Ik weet dat ik niet meer zo veel jaren heb in de sport en dan is het niet zo moeilijk om alles opzij te zetten en nee te zeggen tegen iedere afleiding die er maar is.''