LIVE: MvG heeft zege op Anderson nodig voor extra bonus

Onderling

Barney en Snakebite stonden slechts 18 keer eerder tegenover elkaar op het podium. Acht keer ging de Hagenaar er met de zege vandoor, 6 keer de Schot. Viermaal eindigde een duel onbeslist. De laatste ontmoeting was in de kwartfinale van de UK Open. Wright won toen met 10-8 en schreef het toernooi op zijn naam. Het was de eerste overwinning voor Wright in een Major-toernooi. De eerdere ontmoeting in deze Premier League eindigde in februari onbeslist (6-6).