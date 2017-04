LIVE: Van Gerwen herpakt zich iets na zwak begin

Onderling

Mighty Mike en Snakebite speelden 56 keer eerder tegen elkaar. In bijna 82 procent daarvan was de Brabander de beste. Dat komt neer op 45 gewonnen partijen voor de man uit Vlijmen, tegen 10 voor de kleurrijke Schot. Eenmaal was er een gelijkspel. Beide mannen komen elkaar dit jaar alk voor de zesde keer tegen. Van Gerwen zegevierde met 7-3 in het eerdere duel in de Premier League, maar de UK Open Qualifier (6-4) en de Duits Open (6-3) gingen naar Wright.