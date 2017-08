Ludwig en Walkenhorst verrassend uitgeschakeld op EK beachvolleybal

'Er zijn meer astronauten dan Formule 1-coureurs'

12:06 Hannes van Asseldonk is 25 jaar, eigenlijk helemaal geen leeftijd om in een rubriek als deze te belanden: voor de meeste topsporters breekt dan juist het moment aan om te oogsten. Toch hoort de voormalig autocoureur uit Boekel al zo'n vijf jaar bij de categorie ex-topsporters. Hij verruilde het racecircuit voor de koelcel en ging werken in de champignonkwekerij van zijn ouders.