Luiten goed van start op Brits Open

Waterpolosters naar tussenronde na nederlaag

21:30 De Nederlandse waterpolosters zijn veroordeeld tot het spelen van een tussenronde om de kwartfinales van het WK te bereiken. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor de laatste groepswedstrijd op het WK in Boedapest met 10-8 van Hongarije en eindigt daarom als tweede in groep C.