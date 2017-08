Luiten schiet met hole-in-one weinig op

Ingmar Vos begeleidt wereldkampioen Hardee bij WK

6:43 In juni besloot tienkamper Ingmar Vos (31) een punt te zetten achter zijn carrière. Amper twee maanden later is Vos alsnog aanwezig op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Hij begeleidt vandaag en morgen tweevoudig wereldkampioen Trey Hardee tijdens diens medaillejacht.