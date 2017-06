Luiten vecht zich terug in München

Zarco verrast en pakt poleposition in MotoGP

15:57 Johann Zarco had zijn visitekaartje al afgegeven, door in zijn allereerste MotoGP-wedstrijd brutaal zes ronden aan de leiding te rijden. In zijn thuiswedstrijd in Le Mans greep de Fransman al zijn eerste podiumplaats. En in de TT van Assen begint hij voor het eerst vanaf poleposition aan de MotoGP-race. In de spetterende kwalificatie op een opdrogend TT-circuit was Zarco wereldkampioen Marc Marquez en Danilo Petrucci net te snel af.