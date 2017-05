Luiten verbetert positie in Surrey

Olympische roeikampioene Paulis naar herkansing op EK

22:10 Olympisch kampioene Ilse Paulis en haar nieuwe roeipartner Marieke Keijser zijn bij de EK in Racice aangewezen op de herkansing. Het Nederlandse duo kwam in de voorronde van de lichte dubbeltwee net tekort in de strijd om directe kwalificatie voor de finale.