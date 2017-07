Luiten zakt iets op tweede dag Brits Open

World Grand Prix Verenigde Staten maatje te groot voor volleybalsters in World Grand Prix

8:59 De Nederlandse volleybalsters moesten vandaag in de World Grand Prix hun meerdere erkennen in de Verenigde Staten. In het Braziliaanse Cuiabá was het team van bondscoach Jamie Morrison niet opgewassen tegen de nummer twee van de wereld. Het werd 3-1 in sets (15-25, 25-23, 26-28, 21-25).