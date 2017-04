Maria Sjarapova baalt van tennisfederatie

Vijfvoudig Grand Slam-winnares Sjarapova testte vorig jaar bij de Australian Open positief op meldonium. Kort daarvoor was besloten dit geneesmiddel op de dopinglijst te zetten. De ITF schorste de voormalige nummer één van de wereld in eerste instantie voor twee jaar, maar sporttribunaal CAS besloot daar na beroep negen maanden van af te halen. Sjarapova keert eind april in Stuttgart terug op de baan.



,,Waarom is niet iemand naar mij toegekomen voor een persoonlijk gesprek? Gewoon tussen official en sporter, in vertrouwen. Natuurlijk is het uiteindelijk mijn eigen fout, maar dit had anders gekund'', doet Sjarapova vrijdag haar beklag in een interview in The Times.