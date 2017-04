Martina: Er kan iets moois gebeuren op de Bahama's

Van Dijke: Dit is wel echt een droomdebuut

19:46 Ze had slecht geslapen en was naar eigen zeggen op van de zenuwen, maar eenmaal op de tatami was daar niets van te merken bij judoka Sanne van Dijke. De 21-jarige Brabantse stuntte vrijdag in Warschau, door bij haar EK-debuut direct het goud te pakken. ,,Gekkigheid'', zei Van Dijke bij de NOS. ,,Iedere keer als ik op de mat stond, ging de knop om. Alles lukte.''