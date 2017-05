Matige openingsronde Garcia in Florida ondanks hole-in-one

Daarmee staat de Spanjaard meteen al zes slagen achter op de twee leiders Mackenzie Hughes uit Canada en William McGirt uit de Verenigde Staten.



Vier weken na zijn eerste en langverwachte majortitel keerde Garcia gisteren terug op de golfbaan. Hij speelde nogal wisselvallig, maar op de zeventiende hole zat alles mee. Het balletje verdween na zijn tee-shot meteen in de hole. Het was de achtste 'ace' in de historie van het prestigieuze toernooi, dat met 10,5 miljoen dollar (circa 9,6 miljoen euro) is gedoteerd.



Voor Garcia was het zijn twaalfde hole-in-one in zijn loopbaan. ,, Het was een mooie slag, maar ik zou het nog wel een keer kunnen doen. Het was leuk om te zien hoe het balletje er eerst langs stuiterde en daarna terugrolde in de hole'', merkte Garcia nuchter op.