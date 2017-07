Medaillekansen voor Nederland op WK BMX

,,Een WK is een prachtige wedstrijd voor deze groep om te laten zien wat ze in huis hebben. We hebben in alle categorieën een goede kans maken op finaleplaatsen. En dus op medailles'', meldde De Bever woensdag op de website van wielerbond KNWU.

Smulders veroverde onlangs voor de tweede keer in haar loopbaan de Europese titel. Van Gendt pakte in Bordeaux bij de mannen het zilver. Een garantie voor succes is het niet. ,,BMX is een sport waarin je afhankelijk bent van je tegenstanders, één klein tikje en je kansen zijn verkeken. Hetzelfde geldt voor een foutje van je eigen kant. Je kunt een vlekkeloos toernooi rijden, maar toch in de finale met lege handen staan. Daarom is het mooi dat onze kracht ook in de breedte ligt'', aldus De Bever.