Medeiros zwemt met miniem verschil naar wereldtitel op 50 meter rugslag

Mogelijk iden­ti­teits­frau­de bij Britse paardenrace

18:30 Een onderzoek is ingesteld nadat het 'verkeerde' paard vandaag een race won in het Engelse stadje Great Yarmouth. Het twee jaar oude paard Mandarin Princess, getraind door Charlie McBride, was de winnaar en versloeg topfavoriet Fyre Cay. Gokkers die hun geld hadden ingezet op Mandarin Princess sloegen hun slag want zij kregen 50 pond voor elk ingezette pond. Een scan na afloop van de race identificeerde het paard echter als de driejarige Millie's Kiss, meldt de BBC.