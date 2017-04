Meerkamper Sintnicolaas maakt volgende maand rentree

Sprankje hoop voor FCK De Hommel

19:51 DEN BOSCH - De zaalvoetballers van FCK De Hommel mogen hopen op een langer verblijf in de eredivisie. Koploper ’t Knooppunt is per direct uit de competitie genomen naar aanleiding van ongeregeldheden in de bekerfinale tegen FC Marlène op 14 april. De Amsterdammers hadden nog een voorwaardelijke straf openstaan van eerder dit seizoen.