Meppelink en Van Gestel moeten afzeggen voor Moskou

Ook zege op Israël Volleybalsters hard op weg naar WK 2018

19:56 De Nederlandse volleybalsters zijn hard op weg naar het WK 2018 in Japan. Het team van de nieuwe bondscoach Jamie Morrison won ook het derde duel op het kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan. Israël werd in vier sets verslagen: 25-19, 25-11, 22-25, 25-15.