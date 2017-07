Mercedes verruilt DTM voor elektrische Formule E

De combinatie van de Formule 1 en de Formule E is een ultiem project'', denkt Wolff, die met Mercedes het voorbeeld van Audi en BMW volgt. ,,De Formule E is een interessante competitie. Het biedt ons een gloednieuw format waarbij racen wordt gekoppeld aan een sterk eigen karakter.''



,,We zien op straat al meer elektrische wagens'', vervolgt Wolff. ,,De Formule E biedt autobouwers een interessant platform om deze technologie bij een nieuw publiek te brengen. Hierdoor is er een nieuw soort racen ontstaan, dat compleet verschillend is van alle klassen die wij gewend zijn. Ik ben blij dat we onze optie kunnen gebruiken voor het seizoen 2019-2020. Dat geeft ons voldoende tijd om ons goed voor te bereiden op de Formule E. Ondanks het feit dat het lastig is voor ons om de DTM te verlaten, zullen we er alles aan doen om dit jaar en volgend jaar nog titels te winnen."