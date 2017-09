Michael Korrel gaat op voor brons na verlies in halve finale

Korrel was bezig aan een sterk toernooi in Boedapest. Hij won met waza-ari van de Israëliër Peter Paltchik en noteerde zelfs drie waza-ari's tegen de Kroaat Zlatko Kumric. In de kwartfinale moest de Belg Toma Nikiforov er met twee waza-ari's aan geloven.

Tessie Savelkouls is nog één zege verwijderd van een bronzen medaille op de WK judo in Boedapest. In de klasse boven de 78 kilogram won ze haar eerste wedstrijd in de herkansing van Emilie Andeol uit Frankrijk. Savelkouls strijdt later vanmiddag tegen Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan om brons.



Savelkouls opende haar WK met een zege op Munkhtuya Battulga uit Mongolië (waza-ari). In de volgende ronde smeerde ze de Hongaarse Emese Karpari een derde straf aan. In de kwartfinale was Savelkouls niet opgewassen tegen de Japanse Sarah Asahina (ippon).