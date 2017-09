Michael Korrel naar halve finale WK judo

Tessie Savelkouls werd in de klasse van de zwaargewichten bij de vrouwen (+78 kg) verwezen naar de herkansingen. Ze lag in de kwartfinales tegen de Japanse Sarah Asahina al snel op haar rug en verloor met ippon.



Korrel is tot dusver bezig aan een sterk toernooi in de Hongaarse hoofdstad. Hij won in zijn tweede partij met waza-ari van Israëliër Peter Paltchik en noteerde zelfs drie waza-ari's tegen de Kroaat Zlatko Kumric.



De Nederlandse equipe heeft op de WK in Boedapest nog geen medailles in de wacht gesleept. Marhinde Verkerk (-78 kg) en Frank de Wit (-81 kg) waren er het dichtst bij, maar zij verloren in de strijd om het brons.