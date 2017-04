Michael van der Mark revancheert zich voor crash

Zegers en Van Veen pakken goud in Hyères, zilver voor Heiner

16:10 De zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben zondag de gouden medaille veroverd bij het wereldbekertoernooi in het Franse Hyères. Het duo begon als koploper aan de medalrace in de 470-klasse en wist die positie vast te houden. De vijfde plaats in de medalrace van zondag was genoeg om het goud veilig te stellen.