Missy Franklin laat WK schieten

Franklin, een specialiste op de vrije slag en rugslag die ook nog eens elf wereldtitels bijeen zwom, onderging in januari de ingrepen aan haar beide schouders als gevolg van slijmbeursontstekingen. De 22-jarige zwemster is wel in training, maar wil niet overhaasten. ,,Ik ben anders bang dan de therapie verkeerd uitpakt en al het werk dat ik heb gedaan om terug te komen voor niets is geweest'', lichtte ze haar besluit toe.



Franklin was de ster van de Olympische Spelen in Londen 2012, waar ze vier keer goud haalde. Op de Spelen van Rio 2016 viel ze tegen op de individuel