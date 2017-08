Mo Farah pakt derde opeenvolgende wereldtitel op 10.000 meter

In een volgepakt Olympisch Stadion van Londen liep het loopwonder naar zijn zesde gouden WK-medaille. Het uitzinnige publiek gilde en klapte de handen gretig stuk.



De laatste twee van de 25 ronden waren verstikkend spannend. De 34-jarige Farah nam de leiding en versnelde, maar struikelde twee keer bijna. Hij bleef op de been en liet zich niet meer inhalen. Het stadion ontplofte bijkans toen hij als eerste over de finish kwam in een bijzonder scherpe tijd van 26.49,51. De Oegandees Joshua Cheptegei pakte zilver in 26.49,94, de Keniaan Paul Tanui brons in 26.50,60.



Farah, geboren in Somalië en opgegroeid in Engeland, is bezig aan zijn laatste grote kampioenschappen op de atletiekbaan. De marathon lonkt. Hij wil in stijl afscheid nemen met eveneens goud op de 5000 meter. Als hij daarin slaagt, kan Farah pronken met een ongelooflijke zegereeks; hij heeft dan vijf keer op rij - drie WK’s (2013, 2015 en 2017) en twee Olympische Spelen (2012 en 2016) goud gepakt op de lange afstandsdubbel 5000 en 10.000 meter.



Voor de WK in zijn thuisland trainde Farah misschien wel harder dan ooit. Weken van 200 kilometer waren geen uitzondering en op de atletiekbaan probeerde hij wielrenners bij te houden om tempohardheid te kweken. Hij is er ook op gebrand zijn vijfde ‘grote’ dubbel te pakken om dopinggeruchten naar het rijk der fabelen te verwijzen. Steeds weer wordt zijn naam in verband gebracht met doping, omdat hij traint bij de in opspraak geraakte Amerikaan Alberto Salazar.



Farah heeft altijd hard van zich afgebeten, onlangs nog sprak hij zijn afschuw uit over de in zijn ogen oneerlijke beschuldigingen. ,,Ik heb gezegd dat ik nooit doping heb gebruikt en ook nooit zal gebruiken. Ik geloof in een schone sport en wil gewoon genieten van het hardlopen.''