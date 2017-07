Mo Farah stapt in augustus over naar de marathon

Farah is het boegbeeld van de Britse selectie die op de komende WK in Londen op nieuw baansucces aast. Hij is de olympisch kampioen van 2012 en 2016 op de 5000 en 10.000 meter en jaagt volgende maand op zijn vierde opeenvolgende wereldtitel op de 5000 meter en zijn derde op de dubbele afstand.