Mo Farah zwaar onder vuur na nieuwe hack

De bevindingen komen uit zijn medische paspoort, zo openbaarde Fancy Bears gisteravond. De Russen haalden de gegevens van de server van de internationale atletiekfederatie IAAF, die in april zou hebben gemaild over de bloedwaarden van Farah. Uit een mail van april 2016 zou blijken dat de IAAF hem het stempel 'likely doping' ('mogelijk dopinggebruik') achter zijn naam heeft gezet. De viervoudige olympische kampioen ontkende gisteren meteen in iets met doping te maken te hebben.



Fancy Bears heeft de medische gegevens van nu al meer dan honderd sporters openbaar gemaakt. Ze verkregen de informatie door in te breken op het systeem van het mondiale antidopingbureau WADA. Zo kwam op straat te liggen welke medicijnen en middelen onder anderen de tenniszusjes Serena en Venus Williams, turnster Simone Biles, de wielrenners Chris Froome, Bradley Wiggins en Fabian Cancellara, zwemster Cate Campbell en toptennisser Rafael Nadal hebben gebruikt. In de meeste gevallen betrof het documenten waarin internationale federaties de sporters toestemming hebben geven tijdelijk een middel te gebruiken dat op de dopinglijst staat, meestal om een allergie of verkoudheid te bestrijden.