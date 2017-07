Mogelijk identiteitsfraude bij Britse paardenrace

Spitz onder de indruk van snellere Sjöström: 'Ik denk dat ze nog sneller kan'

13:35 De Amerikaanse zwemlegende Mark Spitz is zwaar onder de indruk van de Zweedse Sarah Sjöström, die zondag bij de WK in Boedapest als eerste vrouw de 100 meter vrije slag in minder dan 52 seconden aflegde en het wereldrecord op 51,71 zette.