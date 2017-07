Motorcrosser Herlings vierde bij MXGP in Tsjechië

Goosen loopt finale op 50 meter vlinder mis op WK

18:36 Het is Mathys Goosen bij het WK zwemmen in Boedapest niet gelukt de finale te halen van de 50 meter vlinderslag. De 21-jarige Nederlander, die is geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika, eindigde in zijn halve finale als zevende en voorlaatste in een tijd van 23,52 seconden.