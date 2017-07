Na brons nu zilver voor wheeler Van Weeghel op WK

Tweelingzusjes De Brouwer missen finale op WK syn­chroon­zwem­men

18 juli De tweelingzusjes Noortje en Bregje de Brouwer hebben bij het WK synchroonzwemmen in Boedapest de finale gemist van de vrije uitvoering. De achttienjarige tweeling uit Goirle moest in de kwalificatie als eerste van de 43 duetten het water in.