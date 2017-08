Na verbale oorlog begraven McGregor en Mayweather strijdbijl

Na de verbale oorlog van de afgelopen weken tussen Mayweather en McGregor, praatten ze na hun 'Gevecht van de Eeuw' vol lof over elkaar. ,,Hij was veel beter dan ik had gedacht'', zei de Amerikaan over de Ierse UFC-kampioen die debuteerde als bokser. ,,Ik heb de juiste danspartner gekozen om mee te dansen. Ons plan was om hem in de eerste rondes te laten uitrazen. In de MMA vecht hij 25 minuten. Dat zag je ook, want daarna werd hij steeds vermoeider. Maar Conor, je bent een grote kampioen.''