Nadine Visser en Sharona Bakker naar halve finales 100 meter horden

Nadine Visser en Sharona Bakker hebben zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter horden op de WK atletiek in Londen. Hierdoor komen beide atletes vanavond alweer in actie.

Visser werd tweede in haar serie, de vijfde en laatste van de kwalificatieronde. De Noord-Hollandse liep vrij gemakkelijk naar een tijd van 12,96. Voor Bakker had het ticket voor de halve finales wat meer voeten in de aarde. Bakker liep in de eerste heat de vijfde tijd (13,12).

Omdat alleen de eerste vier per serie zich rechtstreeks plaatsen voor de volgende ronde, moest Bakker in de wachtkamer plaatsnemen. Zij mocht nog hopen dat zij tot de vier tijdsnelsten zou behoren. En dat bleek voor Bakker te gelden. Als laatste kwalificeerde zij zich voor de halve finales. Het gat met de eerste atlete die buiten de boot viel, Nadine Hildebrand, was miniem (0.02 seconden).