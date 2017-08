NBA-superster Curry verruilt basketbal even voor golfballetje

Stephen Curry verruilde de voor hem vertrouwde Spalding-bal deze week voor golfclubs en een veel kleiner balletje. De NBA-superster deed mee aan het professionele golftoernooi de Ellie Mae Classic in Californië. Zijn eerste afslag sloeg hij in de houder voor flesjes en blikjes in een golfkarretje, maar daarna deed hij het niet onverdienstelijk. De 29-jarige basketballer haalde echter niet de cut.