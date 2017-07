Nederland als snelste naar finale 4x100 meter vrij

'Kromo' op WK relaxed een rondje verder op 50 vrij

De ochtend na haar sterke WK-optreden op de 100 meter vrije slag dook Ranomi Kromowidjojo vandaag alweer het water in voor de series op de 50 meter. Met speels gemak haalde ze de halve finales op de 50 vrij die vanavond op het programma staan. 'Kromo' zwom één baantje in de Duna Arena in een tijd van 24,53 seconden. Hiermee bereikte ze als derde zwemster de halve finales.