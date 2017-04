Nederlands estafetteteam strandt in finale Bahama's

Nederland wist het goede voorgevoel van Churandy Martina, de voortrekker van de ploeg, in de finale niet waar te maken. ,,Op de estafette is alles mogelijk'', had Martina voorafgaande aan de race voorspeld. De kwalificatie voor het WK komende zomer in Londen was daarom een schrale troost.



De Amerikaanse estafetteploeg eindigde als eerste in de finale, in een tijd van 38.34. Barbados werd tweede en China derde.