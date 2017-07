Nederlands record speerwerper Van Ophem niet erkend

Schoon­spring­sters Jansen en Wils op het nippertje naar WK-finale

17 juli De schoonspringsters Inge Jansen en Daphne Wils hebben bij de WK in Boedapest nipt een plek in de finale bereikt bij het synchroonspringen vanaf de 3 meterplank. Een goed uitgevoerde vijfde en laatste sprong in de voorronde bracht het duo naar de twaalfde plaats, precies genoeg voor een optreden in de finale later vandaag.