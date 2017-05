Niet onder de twee uur, wel geschiedenis op de marathon

Lelisa Desisa (Ethiopië), Zersenay Tadese (Eritrea) en Eliud Kipchoge (Kenia) begonnen in alle vroegte, om 05.45 uur om precies te zijn, op het autocircuit van Monza aan de 17,5 rondjes van 2,4 kilometer. In de meeste stadsmarathons wil het tempo meer dan eens schommelen. Dan weer te langzaam, dan weer te hard. Maar in Monza was het tempo bijna zo vlak als de ijsvloer in Thialf. De hazen volgden de laser voor hun voeten. De op het asfalt geprojecteerde groene lijn zou de lopers leiden naar het schrijven van geschiedenis, een tijd onder de 2 uur.



Elke kilometer moest meer dan vier seconden harder worden afgelegd dan het wereldrecord van Kimetto. Ook de 28-jarige Nederlander Abdi Nageeye deed zijn kopwerk. Ja, gevraagd werd om een reuzensprong in de ontwikkeling van de marathon, maar werkelijk op alle denkbare facetten (denk aan training, drankinname, aerodynamica, de weeromstandigheden, het parkoers en de strategie) werd in de maanden vooraf door een team wetenschappers de mogelijkheden tot tijdwinst onderzocht.