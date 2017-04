NOC*NSF leert van 'Yurigate' en 'losersvlucht'

Maar juist de 20 procent die misging - de heisa rond het wegsturen van Yuri van Gelder en de zogenoemde 'losersvlucht' bijvoorbeeld - vergde veel energie en legde een grote druk op chef de mission Maurits Hendriks.



De belangrijkste conclusie was al bekend. De nog te benoemen technisch directeur zal in Tokio 2020 niet als chef de mission optreden. Rio was een stresstest, zo heet het in de evaluatie, waarin duidelijk werd wat er voor verbetering vatbaar is. Over de prestaties, niets dan lof. ,,We kloppen aan de deur van de top 10'', lichtte algemeen directeur Gerard Dielessen toe. Maar de werkomstandigheden in Brazilië waren bijzonder lastig en de impact van de affaires rond Van Gelder en de verplichte terugvlucht was onderschat.



Hendriks was alles bij elkaar 21 keer in Rio geweest voordat de Spelen begonnen, maar toen de atleten in het olympisch dorp arriveerden, kwamen de plafonds naar beneden en bleek de brandveiligheid minimaal. ,,We dachten wel: nu hebben we zo veel tijd in de voorbereiding gestopt en dan overkomt ons dit. Dat heeft een behoorlijke wissel getrokken op de begeleiding met name. Het zijn inspanningen die je liever niet hebt'', aldus Dielessen.



Het wegsturen van Van Gelder met slechts een persbericht als toelichting, wordt achteraf als onvoldoende beoordeeld. ,,We hebben in Rio de impact die dat in Nederland had onderschat'', erkende Dielessen. ,,Een chef de mision die, zoals vooraf bepaald, zeventien dagen zwijgt, dat kan niet meer.''