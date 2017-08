Nog duizenden stoeltjes vrij voor McGregor vs. Mayweather

Vooropgesteld, een kaartje is ook niet goedkoop. Zo koop je op Stubhub.nl een kaartje voor de voorste rij voor het lieve sommetje van 90.306,15 euro. Voor de slechtst ingeschaalde plekken betaal je nog steeds zo'n 1.500 euro.



Maar waar bijvoorbeeld het gevecht tussen Mayweather en de Filipijn Manny Pacquiao in no time uitverkocht was, daar stokt de verkoop voor het gevecht dat in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvindt. Volgens MailOnline zijn er nog 7.000 stoelen vrij, terwijl het strijdtoneel, de T-Mobile Arena in Las Vegas, 'slechts' plek biedt voor 18.000 bezoekers.