Olympisch bestuurder Coates mag blijven zitten

Eliud Kipchoge Niet onder de twee uur, wel geschiedenis op de marathon

8:22 Hij liep harder dan iemand ooit had gedaan op de marathon. Veel harder. Nee, onder de 2 uur werd het niet. Maar met een eindtijd van 2 uur en 25 seconden krijgt Eliud Kipchoge voor altijd een plaats in de geschiedenis van de marathon. Het Breaking 2-project van Nike in Monza heeft de grenzen in de duursport verlegd.