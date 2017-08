Olympische kampioenen Ludwig en Walkenhorst pakken ook wereldtitel

Laura Ludwig en Kira Walkenhorst hebben in Wenen de wereldtitel veroverd. Het Duitse koppel, vorig jaar in Rio al olympisch kampioen, versloeg in de finale de Amerikaansen April Ross en Lauren Fendrick in drie sets: 19-21 21-13 15-9. De partij nam iets meer dan een uur in beslag.