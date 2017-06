Oogink verzekert zich van eremetaal op WK

Belg Louwije wil plekje veroveren in Nederlands turnteam

16:45 DEN BOSCH - Nu hij in het bezit is van een Nederlands paspoort hoopt de (voormalig) Belgische turner Bram Louwije op een plekje in het Oranje-turnteam. De 22-jarige Louwije traint al vijf jaar in zijn woonplaats Den Bosch bij sportclub Flik-Flak.