Ook Varenhorst en Van Garderen naar knock-outfase WK

Twee overwinningen in drie wedstrijden in poule D betekent dat het Nederlandse tweetal verder is in Oostenrijk. Daarmee zijn alle Nederlandse duo's op het WK door naar de tweede ronde. De beachvolleybalsters Manon Flier en Marleen van Iersel en Madelein Meppelink en Sophie van Gestel verzekerden zich eerder al van een plek in de volgende ronde, evenals het duo Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen. De wereldkampioen van 2013 is nog zonder setverlies.