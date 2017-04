Oranje op achterstand in Fed Cup

Kiki Bertens speelt later vandaag de tweede partij. De nummer 20 van de wereld neemt het op tegen Rebecca Sramkova (126e). De inzet van de landenwedstrijd is handhaving in de wereldgroep. Nederland moet deze play-offs spelen nadat het in februari verloor van Wit-Rusland. Slowakije won in wereldgroep 2 van Italië en krijgt zo de kans om te promoveren naar de hoogste groep.



De tweestrijd tussen Slowakije en Nederland gaat morgen verder met de derde partij, die gaat tussen Bertens en Cepelova. Indien er na de eerste drie wedstrijden nog geen winnaar bekend is, spelen Hogenkamp en Sramkova de vierde enkelpartij. Het Fed Cupduel wordt afgesloten met de dubbelpartij tussen de koppels Cindy Burger/Arantxa Rus en Kristina Kucova/Cepelova.