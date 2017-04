Oranje-Rood voor eigen publiek naar kwartfinale EHL

De ploeg van trainer Lucas Judge won het Nederlandse onderonsje met Amsterdam in de achtste finales met 3-2. De Argentijnse international Agustin Mazzilli was met twee doelpunten de gevierde man bij Oranje-Rood.

Amsterdam kwam in het eerste kwart nog wel op voorsprong via Boris Burkhardt, die de bal uit een moeilijke hoek langs keeper Pirmin Blaak sloeg. Vlak voor rust sloeg Oranje-Rood echter in een tijdsbestek van amper een minuut twee keer toe. Mazzilli tikte eerst een schot van Robert van der Horst in het doel en stond even later ook op de goede plek om voorbereidend werk van Bob de Voogd af te maken.