Oranje vergeet het af te maken tegen China

De volleybalsters zijn er niet in geslaagd door te dringen tot de laatste vier bij de World Grand Prix. Het team van bondscoach Jamie Morrison leed vrijdag in Nanjing een pijnlijke nederlaag tegen China. Oranje stond in de vijfde en beslissende set met 14-10 voor en liet totaal zes wedstrijdpunten onbenut. China ging er met de zege vandoor: 23-25 25-23 23-25 25-20 16-18.