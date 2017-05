Oud-motorsporter Piet Knijnenburg overleden

Knijnenburg won de TT Assen in 1946 in de 500cc-klasse. Hij was zeven keer Nederlands kampioen, waarvan vijf keer in de 500cc-klasse en twee keer in de 350cc-klasse. In 1950 kreeg Knijnenburg de Hans de Beaufortbeker, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorwereld die jaarlijks wordt uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).