Overtuigende EK-generale voor hockeymannen tegen Duitsland

Tienkamper Sintnicolaas aast op medaille

14:05 Een herboren Eelco Sintnicolaas begint vandaag aan de tienkamp bij de WK atletiek in Londen. De atleet met Europees goud, zilver en brons in zijn prijzenkast voelde zich afgeschreven na zijn compleet mislukte Olympische Spelen in Rio, waar hij na het eerste onderdeel al moest opgeven.