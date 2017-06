Penguins op koers voor tweede Stanley Cup op rij

Penguins maakte het verschil in de derde periode, waarin het in drie minuten tijd drie keer scoorde. Opvallendste speler was opnieuw Jake Guentzel, die twee doelpunten maakte. In het eerste duel had hij de min of meer beslissende treffer gemaakt. ,,Dit is een geweldig succes voor mij persoonlijk'', reageerde hij. ,,Maar dat is niet belangrijk. Het gaat er nu alleen om nog twee keer te winnen. Dan is ons doel bereikt. Het zal echter zeker niet gemakkelijk worden.''