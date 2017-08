PGA Championship verhuist naar mei vanaf 2019

,,Het landschap van het golf verandert'', verwees Bevaqua naar de terugkeer van golf op de Olympische Spelen sinds Rio de Janeiro vorig jaar. Voor de toernooiorganisatie was dat de belangrijkste reden voor de verschuiving.

Het PGA Championship is hiermee niet meer het laatste majortoernooi van het seizoen, maar het tweede. Het volgt na de Masters, maar wordt gehouden voor het US Open en het Britse Open. Het golftoernooi werd sinds 1972 in augustus gespeeld, behalve afgelopen jaar toen het een maand eerder was in verband met de Olympische Spelen.