Phelps bewierookt Dressel: Je bent zo verdomd tof om naar te kijken, buddy

De vergelijking met Phelps ging dit toernooi vaak over de tongen, maar lijkt voorbarig. Dressel telt voorlopig nog 'maar' twee olympische medailles en zijn zeven WK medailles zijn mede te danken aan de twee gemengde aflossingsnummers. De gemengde estafette bestond in het tijdperk- Phelps niet . Dressel kreeg wel een groot compliment van The Baltimore Bullet via Instagram: ,,This kid is on fire'', met een foto waar ze beiden olympisch goud vieren in Rio. ,,Je bent zo verdomd tof om naar te kijken, buddy.''