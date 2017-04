Poleposition voor Márquez in GP van Argentinië

Op het opdrogende circuit van Termas de Rio Hondo bleef Márquez met 1.47,512 de Tsjech 0,763 seconde voor. De Tsjech was op zijn beurt slechts 0,003 seconde sneller dan Cal Crutchlow op een Honda. Yamaha-coureur Maverick Viñales, die twee weken geleden de eerste wegrace in Doha op zijn naam schreef, kwalificeerde als zesde en start op de tweede startrij.

De Portugees Miguel Oliveira start in de Moto2 vanaf poleposition. In de Moto3 was de Britse coureur John McPhee de snelste. De Nederlander Bo Bendsneyder kwam met zijn KTM niet verder dan de zeventiende tijd in de kwalificatie en start in de middenmoot.